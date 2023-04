Arthur Lira confirma a instalação de três CPIs nesta semana

'Teremos as CPIs das Americanas, do MST, e da manipulação das apostas esportivas', disse o presidente da Câmara. Outra CPMI investigará os atos golpistas edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que instalará três CPIs nesta semana: a das Americanas, a do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a da manipulação das apostas esportivas.

"Vamos trabalhar para que as CPIs não atrapalhem os cursos das demais votações. Nesta semana teremos as CPIs das Americanas, do MST, e da manipulação das apostas esportivas. Nossa expectativa é de que os trabalhos sigam fluindo normalmente", afirmou Lira de acordo com relato publicado pelo jornal O Globo.

Também nesta semana será instalada a CPMI dos Atos Golpistas, que também será instalada nesta semana.

Uma das comissões investigará as ocupações do MST em propriedades rurais.

A CPI das Americanas investigará fraudes contábeis na empresa e seus acionistas. Este ano a empresa entrou em recuperação judicial por dívidas que ultrapassam os R$ 40 bilhões.

Outra comissão vai apurar denúncias de uma organização criminosa especializada na manipulação de resultados esportivos de jogos de futebol profissional, incluindo o Campeonato Brasileiro da Série A.

