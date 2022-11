Até 150 mil pessoas devem ir a Brasília para posse de Lula, preveem organizadores do evento

Apoie o 247

247 - "Os organizadores da cerimônia de posse de Lula (PT) na Presidência da República estimam que entre 100 mil e 150 mil pessoas devem ir a Brasília para o evento. O público pode ser maior do que o da posse de Jair Bolsonaro (PL), em 2019, que contou com 115 mil espectadores", informa a coluna Grande Angular, do Metrópoles.

O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília (Sindhobar) se prepara para receber o público e prevê ocupação entre 90% e 95% já em dezembro. Há hotéis que já estão sem vagas para 1º de janeiro.

A segurança do evento está sob os cuidados da Polícia Federal em conjunto com o GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República), Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF), Itamaraty, Comando Militar do Planalto (CMP) e Secretaria de Segurança Pública do DF.

Segundo o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo, o público será revistado, como em outros eventos deste porte: "há previsão de linha de revista, que tem como objetivo a proteção e segurança de todos os participantes. Fizemos uma reunião inicial para discussão de temas preliminares e deveremos fazer novos encontros para definição de todo esquema de segurança”.

