Atos golpistas: Moraes determina prisão de quatro pessoas no Espírito Santo e impõe uso de tornozeleira em dois parlamentares

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou quatro prisões e 23 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo, contra pessoas acusadas de envolvimento em protestos favoráveis a um golpe no País. Entre os investigados estão os deputados estaduais Carlos Von (Democracia Cristã) e Capitão Assumção (PL), que terão que usar tornozeleiras eletrônicas. O jornalista Jackson Rangel Vieira foi preso. A determinação de Moraes atendeu à representação da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (PGJ/ES).

Mais de 80 bolsonaristas estão sendo investigados no País por acusação de envolvimento em manifestações antidemocráticas. O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão de 168 perfis em redes sociais de suspeitos de financiar ou participar dos atos golpistas.

A operação no Espírito Santo é realizada na capital, Vitória, e em outros quatro municípios: Vila Velha, Guarapari e Serra, os três na região metropolitana, e Cachoeiro de Itapemirim, que fica no Sul do estado, mas não na parte litorânea.

Em Santa Catarina, a PF encontrou 11 armas, incluindo submetralhadoras, na operação contra bolsonaristas golpistas.

