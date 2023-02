Autor de chacina em Mato Grosso tem cadastro em clube de tiro

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil de Mato Grosso informou que Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, um dos suspeitos de matar nessa terça-feira (21) sete pessoas em um bar de Sinop, a 503 quilômetros (km) de Cuiabá (MT), tem cadastro em um clube de tiros em Sorriso, também na região norte do Estado e postava vídeos na rede social praticando disparos. Outro suspeito, identificado como Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, participou do crime. Os dois estão foragidos. Policiais pediram a prisão temporária deles.

Edgar e Ezequias mataram seis homens e uma adolescente de 12 anos, depois que perderam partidas de jogos de sinuca em um bar. A dupla teria perdido mais de R$ 4 mil, disse a polícia.

>>> Dino: chacina em Sinop é "resultado trágico da irresponsável política armamentista"

Investigadores apreenderam nesta quarta-feira (22) a espingarda calibre 12 mm e a caminhonete usadasna chacina.

De acordo com as investigações, a arma estava em uma obra no bairro Vila Verde, no município, endereço ligado a um dos suspeitos, segundo as investigações.

Cadastros de armas no governo Bolsonaro

O número de pessoas com registros de armas de fogo aumentou 474% durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). De acordo com o Anuário de Segurança Pública informou, com base em informações do Exército, as estatísticas são referentes às atividades de caçador, atirador desportivo e colecionador (CAC), de 2019 até 1º de julho de 2022.

Na nova legislatura, deputados federais apresentaram na Câmara ao menos 15 propostas para facilitar o acesso a armas de fogo no País. A maioria de autoria de aliados de Bolsonaro.

