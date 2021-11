Autor do projeto, Zarattini celebra auxílio-gás: "vitória do povo"

Apoie o 247

247 – O deputado Carlos Zarattini (PT-SP) classificou como uma "vitória do povo" a sanção pelo governo federal de seu projeto de lei que concede subsídios à compra de gás de cozinha pelas famílias de baixa renda. Confira sua reação e saiba mais:

Vitória do povo: Auxílio Gás agora é Lei! O projeto de minha autoria, com apoio integral da Bancada do @PTnaCamara, foi sancionado. O programa vai garantir desconto de, no mínimo, 50% na compra a cada dois meses do botijão de gás para famílias de baixa renda. pic.twitter.com/PcYHPMrhll — Carlos Zarattini (@CarlosZarattini) November 22, 2021



SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro sancionou proposta que cria auxílio gás para ajudar a população de baixa renda a adquirir gás de cozinha, informou a Presidência da República em nota nesta segunda-feira.

De acordo com o comunicado, o programa atenderá as famílias registradas no Cadastro Único do governo federal com renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo ou que tenham entre seus membros alguém que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

"Com o programa, cada família elegível vai receber, a cada bimestre, um valor monetário correspondente a uma parcela de, no mínimo, 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 kg de GLP, estabelecido pelo Sistema de Levantamento de Preços (SLP) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), conforme regras a serem definidas em decreto", afirma a nota da Presidência.

Ainda de acordo com o comunicado, o governo usará a estrutura do programa social Auxílio Brasil para operacionalizar o pagamento do benefício.

A elevação do preço dos combustíveis e do gás de cozinha tem sido um fator importante no aumento recente da inflação e levado a uma queda na popularidade de Bolsonaro, que deverá buscar a reeleição no pleito mercado para daqui a menos de um ano, em outubro de 2022.

