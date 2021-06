Barros defendeu importação de vacina sem aval da Anvisa, o que favoreceria Covaxin

Ricardo Barros foi o deputado citado por Jair Bolsonaro no encontro no Palácio da Alvorada que estaria envolvido na corrupção da compra superfaturada da vacina indiana, que não tem aval da Anvisa, segundo deputado Luis Miranda, na CPI da Covid edit

247 - O deputado federal Ricardo Barros, líder do governo federal na Câmara dos Deputados, foi responsável por colocar uma emenda em uma medida provisória (MP) para permitir importação de vacinas mesmo sem aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), lembrou o jornalista Reinaldo Azevedo nas redes sociais.

Ricardo Barros foi quem meteu uma emenda numa MP P/ permitir importação de vacinas, mesmo sem ok da Anvisa, q tivesse a validação da, digamos, “Anvisa Indiana”... Os patriotas sempre contribuindo com o Brasil. — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) June 26, 2021

O ex-deputado governista Luis Miranda (DEM), que denunciou esquema de corrupção na compra pelo Ministério da Saúde da vacina Covaxin, confirmou à CPI da Covid no Senado, na noite desta sexta-feira, 25, que foi Barros o deputado citado por Jair Bolsonaro no encontro no Palácio da Alvorada que estaria envolvido na corrupção da compra superfaturada da vacina indiana, que não tem aval da Anvisa.

Segundo Luis Miranda, Bolsonaro, neste dia, teria “dado a entender” que “não tem força” para combater o “grupo” deste deputado, que foi ministro da Saúde do governo golpista de Michel Temer.

Barros é suspeito de favorecer empresas ligadas a Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, a representante da Bharat Biotech no Brasil para o fornecimento da vacina Covaxin.

