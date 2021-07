Bia Kicis celebra semelhanças com partido neonazista da Alemanha

Bia Kicis encontrou uma deputada do partido neonazista alemão e celebrou: "conservadores do mundo se unindo para defender os valores cristãos e a família" edit

Guilherme Amado, Bruna Lima, Metrópoles - A deputada extremista Bia Kicis encontrou-se com Beatrix von Storch, deputada do partido Alternativa para a Alemanha (AfD), investigado por propagar ideias extremistas e neonazistas. Em foto publicada ao lado da parlamentar alemã, a deputada do PSL celebrou a união e a semelhança de pautas defendidas.

Leia a íntegra no Metrópoles.

