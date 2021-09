Bolsonaro faz ataque homofóbico e gordofóbico a Maia: “esse gordinho nunca me enganou”

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro devolveu o comentário homofóbico de Rodrigo Maia (DEM-RJ) feito nesta sexta-feira (3) contra ele disparando um novo ataque homofóbico e gordofóbico ao deputado. “Esse gordinho nunca me enganou”, falou, depois que Maia disse achar que Bolsonaro era gay, mas não tinha coragem de assumir.

"O Rodrigo Maia me acusou de ser gay. Se bem que eu não considero nenhum crime ser gay. Agora, vocês repararam [...] depois que ele foi trabalhar com o Doria, ele começou a se interessar pela pauta LGBT. Esse gordinho nunca me enganou", disse Bolsonaro, ao participar de evento de extrema direita em Brasília .

"Olhem o nível que chega a política. Um cidadão que até há pouco era a terceira pessoa na escala hierárquica. Depois de mim e do vice, era o presidente da Câmara", continuou Bolsonaro. "Eu poderia até processá-lo por homofobia". Em seguida, deixou o microfone e beijou a primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

