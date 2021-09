Maia faz ataque homofóbico a Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia promoveu ataques homofóbicos contra Jair Bolsonaro ao dizer que desconfia de sua orientação sexual.

“Eu tenho uma grande dúvida [se Bolsonaro é gay]. Eu acho que é. Não tem problema. Não há uma mulher que ele admire ou goste. Não estou brincando. Acho que esse debate tem que ser feito. Ele não consegue assumir o que ele é. Falo sério”, disse.

O ex-deputado Jean Wyllys rebateu o comentário de Maia. “Querido Maia, deixe-me te explicar uma coisa: o genocida é seguramente misógino, sexista e machista, e tem doentia fixação no coito anal e inveja do gozo da homossexualidade. Tudo isto faz dele um homofóbico, não um gay. Gay sou: ser gay tem a ver com o orgulho de ser!”.

