Bolsonaro já tem lugar para morar a partir do dia 1° de janeiro; Saiba qual será o novo endereço

Apoie o 247

ICL

247 - “Jair Bolsonaro já tem lugar para morar a partir do dia 1° de janeiro de 2023. Vai trocar o Palácio da Alvorada pelo condomínio ‘Ville de Montagne’, situado no bairro do Jardim Botânico, em Brasília (mesmo bairro, aliás, onde Hamilton Mourão irá morar)”, informa o jornalista Lauro Jardim em sua coluna no jornal O Globo.

“O PL fechou o aluguel de uma casa de quatro quartos no condomínio surgido em 1996. As despesas de aluguel, condomínio e IPTU ficarão a cargo do partido”, acrescenta.

“De acordo com o site oficial do própri ‘Ville de Montagne’, trata-se de um local com ‘áreas de encostas, nascentes, cachoeiras e muito verde que cerca a região, (...) com exuberante magnitude de natureza, objetivando morada saudável, preservando o que de melhor oferece a situação ecológica da região, onde o bem estar, a paz, as flores, a harmonia, a fraternidade e o amor façam morada conosco.’”

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.