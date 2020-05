Bolsonaro, o "capitão corona", marca churrascão para 30 pessoas, com direito a "peladinha"

Jair Bolsonaro fez o anúncio no dia em que o Brasil superou 9 mil mortos por coronavírus e, mais uma vez, contrariou as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde edit

247 – Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira, dia em que o Brasil superou 9 mil mortos por coronavírus, que fará um churrasco para 30 pessoas, com direito a partida de futebol – o que contraria as recomendações de isolamento social preconizadas pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. “Vou fazer churrasco sábado aqui em casa. Vamos bater um papo, quem sabe uma peladinha. Devem ser uns 30 (convidados). Não vai ter bebida. Vai ter vaquinha, R$ 70,00”, disse ele, no fim do dia.

"Bolsonaro disse aos jornalistas que vai fazer, no sábado, um churrasco para 30 convidados no Alvorada, "e quem sabe uma peladinha". festinha... com mais de nove mil brasileiros mortos e nenhuma palavra de conforto. zero empatia, zero compaixão, zero liderança", afirmou a jornalista Rosa Riscala, em seu twitter .

