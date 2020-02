Bolsonaro, que hoje ataca o Congresso, já se rasgou em elogios a Eduardo Cunha e às emendas parlamentares (vídeo)

247 - Jair Bolsonaro é mesmo contra as emendas parlamentares, o orçamento impositivo e por isso mesmo apenas demonstra sua indignação cívica quando convoca protestos contra o Congresso Nacional? Não é bem assim. Num vídeo recente, ele se rasga em elogios ao ex-deputado Eduardo Cunha, que comandou o golpe parlamentar contra a ex-presidente Dilma Rousseff e depois foi preso por corrupção. No vídeo, Bolsonaro defende justamente as emendas parlamentares da velha política, onde ele sempre bebeu. Confira:

RECORDAR É VIVER

Quando Bolsonaro elogiava Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, hoje preso por corrupção; e defendia o Orçamento impostivo, que agora critica só para poder jogar seus devotos contra o Congresso e a Justiça.https://t.co/Aui8iAB3cL — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) February 29, 2020