Bolsonaro sai em defesa de Roberto Jefferson e critica ação da PF

O ocupante do Planalto disse que não podem existir "inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) resolveu defender o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinar a prisão do petebista. O ex-parlamentar fez ataques contra a ministra Cármen Lúcia, ao chamar a juíza de prostituta.

"Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a Ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP", escreveu o ocupante do Planalto no Twitter.

- Determinei a ida do Ministro da Justiça ao Rio de Janeiro para acompanhar o andamento deste lamentável episódio. October 23, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.