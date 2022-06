Bolsonaro volta a desafiar TSE sobre fake news: "duvido que tenham coragem de cassar meu registro"

Em flerte com golpe, Jair Bolsonaro voltou a colocar em dúvida a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar as urnas eletrônicas, afirmou que não existe tipificação para fake news e desafiou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a cassar a sua candidatura. "Vai cassar meu registro? Duvido que tenha coragem de cassar meu registro. Não estou desafiando ninguém, mas duvido que tenha coragem de cassar", disse ele nesta sexta-feira (2) em Foz do Iguaçu (PR).

Alvo do inquérito sobre milícias digitais no Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro disse que não existe tipificação para fake news. De acordo com ele, "não tem nenhum maluco" para cancelar a sua candidatura por esse motivo. "Eu defendo a liberdade. Onde está tipificação para fake news? Não existe. É a mesma coisa que acusar um de vocês ou condenar por ter assassinado um marciano. Não existe", disse.

Bolsonaro repetiu acusações de supostas fraudes nas eleições de 2018. "Não estou atacando a democracia ou o Tribunal Superior Eleitoral, estou desafiando os próprios ministros do Supremo a, em público, debater comigo a questão".

Em maio, o TSE informou que investigadores concluíram testes em urnas e não conseguiram alterar voto, mudar o resultado da urna ou fraudar o processo eleitoral.

Reações

Membros do Poder Judiciário têm rebatido ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral. Na última terça-feira (31), por exemplo, o presidente do TSE, Edson Fachin, pediu que a comunidade internacional fique em "alerta" para as eleições no Brasil.

Este ano, o governo do presidente norte-americano, Joe Biden, recebeu um dossiê sobre as investidas de Bolsonaro contra no sistema eleitoral. O documento destacou a necessidade de governos internacionais apoiarem a democracia brasileira.

