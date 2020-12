Bombeiro bolsonarista armado agride homem que defendeu mulher de assédio no metrô (vídeo)

De acordo com a vítima, o bombeiro, que vestia uma camiseta com o rosto de Jair Bolsonaro, havia deslizado as mãos pelas costas de uma moça que estava em pé no local edit

Carlos Carone, Metrópoles - Um homem passou momentos de pânico após ajudar uma mulher que havia sofrido assédio, na estação do Metrô da Praça do Relógio, em Taguatinga, na tarde de sexta-feira (18/12). O programador Jair Aksin Reis Canhête, 25 anos, seguia para casa quando percebeu um homem, supostamente, passando a mão pelo corpo de uma jovem. Ele abordou o autor do assédio que reagiu sacando uma pistola e o atacando. O autor da agressão se identificou como militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

Jair registrou ocorrência na 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) e contou detalhes do ocorrido em depoimento. Segundo ele, a mulher estava parada na sua frente falando ao telefone, em uma fila para comprar o bilhete do Metrô. “Logo em seguida esse homem apareceu e passou a mão pelas costas da moça. Ela não teve reação, ficou em choque. O homem apenas riu”, contou.

