Câmara quer instaurar CPI do Viagra

Além do gasto com o fármaco, a CPI do Viagra também investigará outras compras de supérfluos e com indícios de superfaturamento realizadas pela Defesa edit

Apoie o 247

ICL

247 - A farra do viagra nas Forças Armadas pode virar tema de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). O deputado federal Bira Pindaré, líder do PSB na Câmara, já começou a colher assinaturas para investigar a compra de 35 mil unidades do viagra, remédio associado ao tratamento de disfunção erétil, comprado pelo Ministério da Defesa, revela a coluna do jornalista Lauro Jardim.

Para instaurar a CPI serão necessárias 171 assinaturas.

>>> Além de viagra, Exército também comprou 60 próteses penianas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pindaré acrescenta que além do gasto com o fármaco, a CPI do Viagra também investigará outras compras de supérfluos e com indícios de superfaturamento realizadas pela Defesa, como os R$ 51 milhões em picanha e filé mignon.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A nova Lei de Licitações, que em atenção ao princípio da eficiência e da moralidade, estabelece expressamente que os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da Administração Pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo", justifica o deputado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE