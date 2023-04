Cappelli acelera sindicância no GSI para identificar servidores que aparecem no vídeo

Apoie o 247

247 - Chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli prometeu nesta quinta-feira (20) que vai acelerar as investigações sobre o envolvimento de militares nos atos golpistas de 8 de janeiro. O dirigente divulgou a informação após a repercussão do vídeo em que militares e o general Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI, aparecem dando passagem para bolsonaristas avançarem em direção ao Palácio do Planalto naquele dia, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).

"Acabei de responder aos questionamentos feitos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, acerca da identificação dos servidores que aparecem nas imagens divulgadas ontem. Vamos acelerar a sindicância em curso no GSI", escreveu o secretário no Twitter.

Cappelli é secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas deixou a pasta temporariamente e assumiu o GSI após a demissão de Gonçalves Dias.

