Colégio Militar de Brasília afasta professor que criticou ação da PM em atos

247 - O professor do Colégio Militar de Brasília (CMB) identificado como "major Cláudio", foi afastado do ofício após criticar durante uma aula a abordagem de policiais durante os protestos deste fim de semana e comparou a atual conjuntura com o fascismo.

De acordo com reportagem do Metrópoles, o professor dava aula nessa quarta-feira (3), por meio de uma live, para o 9º ano do ensino fundamental quando proferiu as críticas. Ele ministra a disciplina de geografia.

Exercendo a sua liberdade de cátedra, o professor citou a operação dos policiais que trataram de uma maneira pacífica manifestantes pró-Bolsonaro, mas não os que protestavam contra o governo. “Então, dois pesos e duas medidas”, disse.

“No domingo, como vocês devem ter acompanhado, houve dois protestos. Uma senhora branca, falsamente com uma bandeira do Brasil nas costas, patriota de araque que ela é, e com um tremendo de um taco de beisebol: para fazer o que? O policial [disse]: ‘Não, minha senhora, saia daqui, e tal’. Enquanto que os outros manifestantes foram tratados a bomba de gás lacrimogênio”, afirmou.

Em seguida, o professor comparou a atual conjuntura com o fascismo. “Isso é para vocês refletirem que mundo de escuridão que a gente dá. E é esse o problema, porque isso tudo remete a um fascismo, que a gente não quer mais no mundo. E esse mundo é de todos”, disse.

De acordo com reportagem, o diretor-geral do Colégio Militar de Brasília, Coronel Vinícius, gravou um vídeo confirmando o afastamento do professor. “Já determinei a abertura de um processo administrativo para esclarecer a situação e apurar responsabilidades”, afirmou.

