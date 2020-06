Com tornozeleira eletrônica, extremista Sara Winter deixa a prisão em Brasília

Extremista apoiadora de Jair Bolsonaro estava presa há 10 dias por ameaçar Alexandre de Moraes, ministro do STF. Ela não poderá se aproximar do Congresso edit

Do Metrópoles - Presa há 10 dias, a extremista Sara Winter deixou, na tarde desta quarta-feira (24/06), a penitenciária feminina, a Colmeia, no Gama. Ela estava detida por ameaçar o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Embora a prisão dela só vença às 23h59 desta quarta-feira (24/06), uma das defensoras disse que Sara saiu antes para colocar a tornozeleira eletrônica e, de lá, foi autorizada a seguir para casa.

Na decisão que não prorrogou a prisão da militante, assinada por Alexandre de Moraes, o ministro, além de determinar que ela use o equipamento de monitoramento eletrônico, proíbe fique a mais de 1 quilômetro de distância do Congresso Nacional do STF.

Além disso, Sara não poderá fazer ligações ou se encontrar com dezenas de pessoas investigadas no inquérito das fake news que corre no Supremo.

