Comando do Ministério do Planejamento está entre Lara Resende, Simone Tebet e Reginaldo Lopes

Lara Resende e Simone Tebet apresentaram resistência em assumir a pasta. A senadora do MDB só aceitaria o convite se a pasta vier 'turbinada' com bancos públicos edit

Apoie o 247

ICL

247 - O comando do futuro Ministério do Planejamento e Orçamento, sob o governo de Lula da Silva (PT), está entre o economista André Lara Resende, a senadora Simone Tebet (MDB) e o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (PT), segundo reportagem do jornal O Estado de S.Paulo .

De acordo com a reportagem, Lara Resende negou a chefia do ministério e, desde então, Lula, Haddad e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin tentam fazê-lo mudar de ideia. Diante da resistência, Lula buscou a senadora Simone Tebet para a vaga, que não aceitou o “plano A” do PT: o Ministério do Meio Ambiente, que deve ficar com a deputada federal Marina Silva (Rede). Tebet também negou a pasta do Desenvolvimento Social, que ficou com o senador eleito Wellington Dias (PT), ex-governador do Piauí.

Para o Planejamento, no entanto, a senadora do MDB também apresentou resistência a chefiar a pasta, teria sinalizado a aliados que só aceita o convite se a pasta vier 'turbinada' com bancos públicos como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. A equipe do futuro governo descarta incluir bancos públicos sob o guarda-chuva do Planejamento.

O presidente do MDB, deputado Baleia Rossi, tem trabalhado com a equipe de Lula a possibilidade de ‘turbinar’ o Ministério do Planejamento com o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), responsável por medidas de privatização — o fomento às concessões e parcerias público-privadas dos Estados e municípios.

Caso nem Tebet nem Lara Resende aceitam o ministério, o nomeado, segundo a reportagem, deve ser Reginaldo Lopes, um dos negociadores da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição na Câmara que teve a articulação elogiada pela cúpula petista.

Se isso ocorrer, os petistas terão controle sobre os ministérios da economia. Fernando Haddad na Fazenda, Esther Dweck na Gestão e Reginaldo no Planejamento. Apenas o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC) não seria comandado por um petista, pois a pasta está sob o controle do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).

Lula deve se reunir na terça-feira, 27, com a senadora Simone Tebet (MDB-MS) para discutir o convite para que ela assuma o ministério do Planejamento. A senadora chega a Brasília na noite desta segunda-feira, 26.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.