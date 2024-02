Comissão de Direitos Humanos do Senado aprova retificação gratuita de nome e sexo de pessoa transgênero

Apoie o 247

Agência Senado - Um projeto de lei aprovado nesta quarta-feira (21) na Comissão de Direitos Humanos (CDH) prevê retificação gratuita do prenome e do sexo para pessoas transgêneros.

De autoria do senador Fabiano Contarato (PT-ES), o PL 3.394/2021 recebeu relatório da senadora Leila Barros (PDT-DF), que determina que a alteração não pode se restringir aos registros de nascimento e casamento e deve garantir condições especiais para essa parcela da população.

O projeto segue para decisão terminativa na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

