Coronel do Exército é filmado tentando impedir prisão de terroristas que invadiram o Palácio do Planalto (vídeo)

247 - Um homem vestido com trajes militares e identificado como um coronel do Exército Brasileiro foi filmado tentando impedir a entrada de agentes da tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) no Palácio do Planalto na ação que tinha como objetivo coibir a depredação provocada pelos terroristas durante a onda de violência bolsonarista registrada em Brasília neste domingo (8).

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o homem vestido com a farda do Exército colocando-se à frente dos PMs e tentando impedir a prisão dos terroristas. Um dos agentes envolvidos na ação chega a questionar o militar. “Você está doido?”, pergunta o policial.

Segundo o Metrópoles, o Exército não se manifestou sobre o episódio. “Até o momento, cerca de 1,2 mil pessoas foram presas por terem relação com os atos de terrorismo registrados na Praça dos Três Poderes no domingo. Os presos estão sendo encaminhados para o Complexo Penitenciário da Papuda”, ressalta a reportagem. O acampamento bolsonarista montado em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília foi desmontado na manhã desta segunda-feira (9).

