Deputado ameaça guerra civil se Lula ganhar: 'vou empunhar uma arma' (vídeo)

247 - O deputado estadual reeleito em Goiás Amauri Ribeiro (União Brasil) ameaçou ir para a rua com um revólver se o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhar a eleição no próximo domingo (30).

"Se o seu presidente ganhar, vai acontecer uma guerra civil neste País. E eu sou um reservista. E se eu for convocado, eu vou pra rua e vou empunhar uma arma", disse Ribeiro.

Fascista ameaça o Brasil com uma guerra civil se LULA ganhar. Bolsonaro e Onyx só têm criminosos perto deles. Impressionante! Estão desesperados. Domingo vamos mostrar que não temos medo! Não vamos dar um passo atrás na defesa da democracia!



October 28, 2022

Jair Bolsonaro (PL) teve 52% (1.920.203 votos) dos votos válidos em Goiás no primeiro turno da eleição presidencial. O petista conseguiu 39% (1.454.723 votos). Simone Tebet (MDB-MS) ficou em terceiro lugar, com 4,64% (170.742 votos).

No País, o ex-presidente ficou em primeiro lugar, com 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro, o primeiro ocupante do Planalto a perder a eleição em primeiro turno desde 1997, quando a reeleição foi aprovada.

A pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (27), mostrou o ex-presidente em primeiro lugar contra Bolsonaro. O petista conseguiu mais votos que o seu adversário nas regiões Norte e Nordeste. No Centro-Oeste, onde fica o estado de Goiás, o candidato do PL teve 53% e Lula, 40%.

