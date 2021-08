Deputado do PDT deixa microfone ligado xinga Kokay de "petista escrota"

Episódio ocorreu na tarde desta sexta-feira (13), durante audiência pública, quando Paulo Ramos (PDT-RJ) fez comentário no fim da transmissão edit

Por Caio Barbieri, Metrópoles - Um deputado federal deixou o microfone ligado e, sem saber, xingou uma parlamentar que também participava da audiência pública. O episódio ocorreu nesta sexta-feira (13/8), quando ocorria a reunião da Comissão de Trabalho que debatia a privatização dos aeroportos e a situação dos servidores da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

No final do evento, o qual ocorreu de forma híbrida, o deputado Paulo Ramos (PDT-RJ) se despedia por vídeo dos colegas que acompanharam as discussões por mais de três horas e, ao encerrar os trabalhos, fez um comentário sobre a participação da também deputada Erika Kokay (PT-DF): “Eu te conheço, sua petista escrota”.

