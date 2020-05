Em Brasília, carreata pró-Bolsonaro aglomera milhares contra Maia e STF (vídeo)

Com mais de 7.500 mortos pela Covid-19 no Brasil, apoiadores de Bolsonaro ignoram o isolamento social e vão às ruas contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e gritam palavras de ordem contra o STF edit

247 - Apoiadores de Jair Bolsonaro promovem uma carreata neste domingo (3) em Brasília. Aos gritos de "Fora, Maia", os milhares de manifestantes pedem a saída do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e gritam palavras de ordem contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

Com 100 mil pessoas infectadas pelo coronavírus e mais de 7.500 mortos pela Covid-19, apoiadores de Bolsonaro ignoram o isolamento social e fazem aglomerações em frente ao Museu da República, e da Catedral de Brasília, com direito a ambulantes vendendo bandeiras do Brasil.

Os manifestantes utilizam um carro de som para gritar palavras de apoio a Bolsonaro. A carreata está sendo acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal.

Manifestação em Brasília agora. A favor de Bolsonaro. Carreata ainda maior que a do domingo passado. pic.twitter.com/GQFb1l1oVl — Thiago Tibúrcio (@thiagotiburcio) May 3, 2020

Brasília amanheceu assim. Acampamento pró @jairbolsonaro em frente ao Congresso Nacional. É o povo na rua. Sem líderes, sem movimentos, só o povo mesmo, aquele de quem emana todo o Poder, segundo a Constituição que tantos estão a rasgar. pic.twitter.com/too4TTZqn4 — Bia Kicis (@Biakicis) May 3, 2020

