Fábio Faria convida olavista acusado de operar robôs para chefiar comunicação digital do governo

Segundo a CNN Brasil, o novo ministro das Comunicações convidou Filipe Martins para comandar a área de comunicação digital do governo. Ideia é que a secretaria cuide também da relação direta com a imprensa edit

247 - O deputado Fábio Faria, anunciado o novo ministro das Comunicações, convidou o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, o olavista Filipe Martins, para comandar a área de comunicação digital.

A informação foi divulgada pela CNN Brasil. Segundo a emissora, a ideia é que a secretaria cuide também da relação direta com a imprensa.

"Martins aceitou o convite de Faria, sob a condição de continuar como chefe da Assessoria Internacional do Planalto. A área jurídica do governo ainda analisa como se dará esse acúmulo de funções, embora já haja o exemplo do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, que acumula o cargo de subchefe para Assuntos Jurídicos do Planalto", afirma a CNN.

No início de junho, Filipe Martins foi acusado de operar robôs nas redes sociais durante briga virtual entre os ex-apoiadores do governo, o apresentador do SBT Danilo Gentili e o YouTuber Nando Moura, no último final de semana.

