Assessor internacional de Bolsonaro é acusado de operar robôs nas redes sociais

O assessor Felipe Martins foi acusado de liderar esquema de robôs nas redes sociais para atacar os ex-aliados, Danilo Gentili e Nando Moura, que capturaram telas de tuítes com mensagens iguais contra os dois

247 - Assessor internacional de Jair Bolsonaro, Filipe Martins foi acusado de operar robôs nas redes sociais durante briga virtual entre os ex-apoiadores do governo, o apresentador do SBT Danilo Gentili e o YouTuber Nando Moura, no último final de semana.

Moura e Martins bateram boca em questões envolvendo a política externa brasileira, na área em que o assessor atua. “Hoje somos um estado pária, todos os acordos que demoraram anos para serem costurados correm o risco de virar pó. Nossa moeda é a que mais se desvalorizou no mundo”, disse o YouTuber. Gentili também criticou a atuação de Martins no governo.

Os dois capturaram uma série de tuítes com textos iguais contra eles e em defesa de Martins. Os tuítes foram apagados, mas Moura e Gentili fizeram captura de tela antes de serem deletados.

Eles compartilharam as fotos e denunciaram que Martins liderava um esquema de robôs. “Um pequeno lapso”, ironizou Moura. “Dando RT em fake no Twitter”, provocou Gentili.

