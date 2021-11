Filiação de Moro é marcada por saia justa e disputa por cadeira

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O evento de filiação de Sérgio Moro ao Podemos nesta quarta-feira (10) é marcado por saias justas. Militantes lavajatistas ocuparam os lugares de parlamentares no auditório.

A organização do evento pediu quatro vezes para que convidados nas primeiras fileiras cederem lugares a deputados e senadores. Contudo, nessas fileiras está escrito “convidados de Moro”. E ninguém quer arredar o pé de ficar perto do palco.

Máscaras faciais de apoio a Lava Jato e as cores do Brasil são uma constante na plateia. O general Alberto Santos Cruz, ex-ministro de Governo de Jair Bolsonaro, é tietado para tirar fotos com a bandeira do Brasil.

Nas propagandas, o Podemos não usou nenhuma cor além do verde, amarelo, azul e branco. Bandeiras do Brasil estão por toda parte.

