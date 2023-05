Flávio Dino: PF prende 47 pessoas com armas de fogo em situação irregular

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) deflagrou operação nesta quinta-feira (4) para prender pessoas que não recadastraram armas de fogo dentro do prazo, encerrado nesta quarta-feira (3), e com mandados de prisão em aberto por crimes violentos ou dívidas de pensão alimentícia. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, 47 pessoas foram presas até o começo da tarde. Outras 6.168 pessoas podem ser detidas, informou o titular da pasta.

"Armas que sumiram, de uso restrito, fuzil. E essa situação de pessoas que tinham condenação ou prisão preventiva e que tinham arma porque reinava o descontrole", afirmou Dino.

Números da Polícia Federal mostraram que, até esta quarta (3), 942.001 armas de caçadores, atiradores e colecionadores (CACs) foram cadastradas no banco de dados do órgão, o Sinarm (Sistema Nacional de Armas). A quantidade representou 99% do total de armas que precisavam ser recadastradas.

O titular da Justiça reforçou que a PF "está cumprindo mandados de prisão contra CACs (caçadores, atiradores e colecionadores) que não preenchem requisitos legais de idoneidade para ter armas de fogo". "Estas também estão sendo apreendidas. Será uma linha permanente de trabalho da PF", acrescentou.

