Governo Lula diz que 99% das armas de CACs foram recadastradas

247 - Números da Polícia Federal mostraram que, até esta quarta-feira (3), 942.001 armas de caçadores, atiradores e colecionadores (CACs) foram cadastradas no banco de dados do órgão, o Sinarm (Sistema Nacional de Armas) — último dia do prazo dado pelo governo federal para que esse registro fosse realizado. O número representa 99% do total de armas que precisavam ser recadastradas.

Em fevereiro, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou que as armas de CACs adquiridas a partir de maio de 2019 deveriam ser registradas na Polícia Federal em até 60 dias. Elas ficavam cadastradas no banco do Exército.

De acordo com o Instituto Sou da Paz, o banco do Exército tinha 1,2 milhão de armas de CACs registradas até 2022. Do total, cerca de 950 mil precisavam ser recadastrados na Polícia Federal. O restante foi adquirido antes de maio de 2019, e não precisava do novo registro.

Armas recadastradas na PF por estado, de acordo com a Folha de S.Paulo:

AC - 2.048

AL - 8.052

AM - 7.870

AP -1.341

BA -24.949

CE -15.023

DF -25.970

ES -6.322

GO -75.377

MA -10.132

MG -79.880

MS -28.766

MT -32.799

PA -17.386

PB -8.708

PE -18.098

PI -3.162

PR -103.355

RJ -25.700

RN -7.339

RO -15.970

RR -1.176

RS -115.523

SC -83.162

SE -2.186

SP -214.115

TO -7.592

Total - 942.001

