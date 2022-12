Flávio Dino vai propor a criação de grupos especiais de combate ao terrorismo bolsonarista

Apoie o 247

ICL

247 - O senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, afirmou neste domingo (25) que vai propor a criação de grupos especiais de combate ao terrorismo e destacou ser necessário uma política nacional contra o desarmamento. O ex-governador do Maranhão apresentou a solução após o empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos, ser preso porque planejava explodir um caminhão-tanque carregado com querosene próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília (DF).

"Irei propor que o Procurador Geral da República e o Conselho Nacional do Ministério Público constituam grupos especiais para combate ao terrorismo e ao armamentismo irresponsável. O Estado de Direito não é compatível com essas milícias políticas", afirmou no Twitter.

De acordo com Flávio Dino, "os graves acontecimentos em Brasília comprovam que os tais acampamentos 'patriotas' viraram incubadoras de terroristas". "Medidas estão sendo tomadas e serão ampliadas, com a velocidade possível. O armamentismo gera outras degenerações. Superá-lo é uma prioridade".

Irei propor que o Procurador Geral da República e o Conselho Nacional do Ministério Público constituam grupos especiais para combate ao terrorismo e ao armamentismo irresponsável. O Estado de Direito não é compatível com essas milícias políticas. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) December 25, 2022

1. Os graves acontecimentos de ontem em Brasília comprovam que os tais acampamentos “patriotas” viraram incubadoras de terroristas. Medidas estão sendo tomadas e serão ampliadas, com a velocidade possível.

2. O armamentismo gera outras degenerações. Superá-lo é uma prioridade. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) December 25, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.