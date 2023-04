Gonçalves Dias diz à PF que teria prendido major se o tivesse visto dando água aos terroristas bolsonaristas

Major do Exército José Eduardo Natale de Paula Pereira foi filmado fornecendo água mineral aos invasores do Palácio do Planalto edit

247 - Durante depoimento à Polícia Federal (PF) na sexta-feira (21), o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias afirmou que teria prendido o major do Exército, José Eduardo Natale de Paula Pereira, caso o visse dando água aos terroristas bolsonaristas que invadiram o Palácio do Planalto nos ataques criminosos ocorridos em 8 de janeiro.

“Indagado a respeito do major José Eduardo Natale de Paula Pereira haver entregue uma garrafa de água a um dos invasores, que deve ser analisado pelas circunstâncias do momento, os motivos do major, mas que se tivesse presenciado o teria prendido”, citou Dias em seu depoimento.

A oitiva foi agendada por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes após a CNN Brasil divulgar imagens de G. Dias no edifício durante os ataques. Em virtude da repercussão do caso, Gonçalves Dias renunciou ao cargo na última quarta-feira (19).

Ao ser questionado pela PF sobre o motivo de não ter prendido as pessoas que encontrou durante a invasão, o ex-ministro explicou que estava gerenciando a crise e que os invasores seriam detidos pelos agentes de segurança que estavam no segundo andar, conforme o protocolo, assim que descessem. Quando chegou ao Palácio, Gonçalves Dias subiu ao quarto andar e percebeu que havia invasores sendo removidos por agentes do GSI. Ele declarou que "não tinha condições materiais de sozinho efetuar prisão das três pessoas ou mais que encontrou no terceiro e quarto andar, sendo que um dos invasores encontrava-se altamente exaltado".

