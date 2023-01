Governador afastado do DF, Ibaneis fala em sabotagem de policiais

Apoie o 247

247 - O governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que acredita em sabotagem de policiais militares durante os atos de vandalismo do último domingo (8), em Brasília (DF). Por meio dos advogados que o representam, Alberto Toron e Cléber Lopes, Ibaneis disse ter recebido informações incorretas sobre as ações de segurança na Esplanada dos Ministérios. As declarações dele foram publicadas pelo portal R7.

"O desenvolvimento das investigações tem, a cada dia, revelado e trazido fatos novos, que indicam uma espécie de sabotagem na ação de policiais militares. Indicam também que ele teve informações erradas e falseadas e que, portanto, não se pode dizer, de maneira nenhuma, que estivesse conluiado com o movimento que se deu no último domingo (8)", afirmaram.

Bolsonaristas invadiram no último domingo (8) o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto.

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovaram nesta quarta-feira (11) a manutenção de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres e de Ibaneis.

