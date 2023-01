Governadora do Distrito Federal, Celina Leão diz que Ibaneis Rocha foi avisado do risco de nomear Anderson Torres

Com a declaração, ela começa a se distanciar do governador afastado edit

247 – A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, começou a se afastar do governador afastado Ibaneis Rocha, em entrevista concedida à jornalista Jussara Soares , do jornal O Globo. "Talvez a boa-fé do governador o tenha colocado nessa situação, por não acreditar que poderia ser sabotado, mesmo tendo sido alertado por diversas pessoas. Ele quis nomeá-lo, apesar do pedido formal do PT para evitar. Ele (Ibaneis) dizia que Anderson havia sido secretário antes e que não houve problema", disse ela, ao ser questionada se Ibaneis errou ao nomear Anderson Torres.

Em seguida, ela disse que foi contra a nomeação do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que está preso por facilitar a ação dos terroristas que depredaram a Praça dos Três Poderes. "A minha opinião sempre foi que (a nomeação de Torres) causaria problemas tanto para ele (Ibaneis) quanto a Anderson. Mas eu não imaginava que aconteceria o que aconteceu", afirmou. "Eu só estranhei muito a viagem dele (para passar férias nos EUA). Ele disse que estava muito cansado e que fazia tempo que não ficava com a família", acrescentou.

