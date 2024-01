Governadores bolsonaristas evitam presença no evento de 8/1

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Apesar de serem convidados pelo presidente Lula (PT), 15 governadores da oposição não compareceram ao evento que marcava um ano dos ataques golpistas . Romeu Zema (Novo-MG), Cláudio Castro (PL-RJ), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), justificaram as ausências por motivos que variaram de compromissos médicos a viagens internacionais.



No Distrito Federal, a representação foi feita pela vice-governadora Celina Leão (PP), pois Ibaneis Rocha (MDB) está de férias nos Estados Unidos. Eduardo Riedel (PSDB-MS), também ausente, está em recesso, assim como Gladson Cameli (PP-AC). Cláudio Castro (PL-RJ), Mauro Mendes (União-MG), Antonio Denarium (PP-RR) e Ratinho Júnior (PSD-PR) justificaram sua falta no evento por causa de compromissos pré-agendados.



Como informado pelo Globo , Ronaldo Caiado (União), governador de Goiás, faltou por conta de um check-up médico em Goiânia. Wanderlei Barbosa (Republicanos), do Tocantins, trabalhou remotamente devido a uma forte gripe, conforme informou sua assessoria.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: