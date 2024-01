Congresso, que irá sediar ato com os três poderes, é iluminado com projeções 1 ano após atos golpistas: “democracia nos une”

Nesta segunda, um ano após invasões de 8 de janeiro, evento no Congresso com os presidentes dos três poderes reafirma força da democracia e restitui alguns dos itens depredados edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Planalto - Na véspera dos eventos que marcam um ano dos ataques às sedes dos três poderes em Brasília, uma projeção nas duas torres do Congresso Nacional deu visibilidade a uma estilização da bandeira brasileira e à frase: "Democracia nos Une".

Nesta segunda-feira, 8 de janeiro, um evento no Congresso Nacional a partir das 15h vai reunir o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso.

continua após o anúncio

Intitulado "Democracia Inabalada", o ato tem como objetivo reafirmar a importância e a força da democracia brasileira e restituir ao patrimônio público, de maneira simbólica, alguns itens depredados durante a invasão.

São esperados cerca de 500 convidados. Dentre eles, a ex-ministra do STF que presidia a corte na época dos ataques, Rosa Weber, o vice-presidente Geraldo Alckmin, presidentes dos tribunais superiores, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, governadores, parlamentares, ministros de estado, secretários executivos dos ministérios, presidentes de estatais e representantes de organizações da sociedade civil, como Aline Sousa. Integrante do Movimento Catadores do Distrito Federal, ela entregou a faixa presidencial a Lula durante sua posse em 2023.

continua após o anúncio

Em um vídeo postado nas redes sociais neste domingo à noite, o presidente Lula definiu a importância desses eventos. "Eu acho que poderemos, com o que aconteceu no dia 8 de janeiro, com as respostas que demos e com a resposta que vamos dar neste dia 8, estar construindo a possibilidade de esse país viver todo o Século XXI sem ter golpe de Estado", afirmou o presidente.

"Não podemos permitir que o povo brasileiro esqueça que em 8 de janeiro de 2023 um grupo de pessoas irresponsáveis resolveu dar um golpe neste país. E que o 8 de janeiro significa a gente, daqui para frente, não permitir que a sociedade esqueça disso para ela poder garantir a democracia. E é esse 8 de janeiro que precisa ficar, em que a gente possa gritar alto e bom som, todo dia: liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. E viva a democracia", completou Lula.

continua após o anúncio

Projeção Democracia nos une. Boa noite e ótima semana para todos. 🇧🇷 #EquipeLula



📸 Rubens Gallerani Filho/Audiovisual/PR pic.twitter.com/rDB116gWkO — Lula (@LulaOficial) January 8, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: