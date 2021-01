Governo Bolsonaro pagou R$ 9 milhões em bombons a empresa cuja sede fica em casa no Paraná, diz Jandira

247 - A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) divulgou na noite desta terça-feira (26) que a empresa de quem o governo Jair Bolsonaro comprou R$ 9 milhões em bombons em 2020 tem como sede uma casa na cidade de Campo Largo, Paraná.

"Essa empresa vendeu em larga escala milhões de bombons pro Governo, a princípio com R$ 89 a unidade. Ou uma caixinha. Entre as especificações da empresa está o comércio de doces para revendedores de rua, como ambulantes", escreveu a deputada Jandira Feghali pelo Twitter.

Segundo dados do Ministério da Economia, no último ano, todos os órgãos do Executivo pagaram, juntos, mais de R$ 1,8 bilhão em alimentos – um aumento de 20% em relação a 2019. Entre outros gastos absurdos do governo Bolsonaro com alimentos em 2020, está a despesa de R$ 15,6 milhões com leite condensado. Em cada lata do produto, o governo pagou R$ 162. A empresa que forneceu fica no subsolo de um prédio comercial

Nesta terça-feira, os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e os deputados federais Tabata Amaral (PDT-SP) e Felipe Rigoni (PSB-ES) protocolaram uma representação no Tribunal de Contas da União (TCU) pedindo que o órgão investigue os gastos do Executivo em alimentação.

Na nota fiscal da empresa que vendeu os bombons por R$ 89 a unidade se vê esse endereço no Conjunto Águas Claras, Paraná. pic.twitter.com/ohxCj8AZEF — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) January 26, 2021

Entre as especificações da empresa está o comércio de doces para revendedores de rua, como ambulantes. pic.twitter.com/htYFIxIp8O — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) January 26, 2021

Como se sabe, o Governo comprou quase R$ 9 milhões em bombons! Se é dessa empresa apenas ou mais precisamos descobrir. January 26, 2021

