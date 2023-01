Ibaneis diz ter sido levado ao erro e nega conivência com terrorismo

Apoie o 247

ICL

247 - O governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que foi "levado ao erro pelas autoridades de segurança que estavam à frente da operação" que resultou no terrorismo em Brasília, no último domingo (8).

Em comunicado, o emedebista destacou que "tem a consciência tranquila e a certeza que não foi conivente com qualquer ato criminoso". "Ao contrário, como já divulgado nos áudios e documentos que juntei ao inquérito e que fiz chegar a todos os senhores Ministros e à população, fui levado ao erro pelas autoridades da segurança que estavam à frente da operação. Sigo confiante em Deus e na Justiça".

Uma hora antes dos atos de terrorismo na Esplanada dos Ministérios por delinquentes bolsonaristas, o secretário de Segurança em exercício do Distrito Federal, Fernando de Sousa Oliveira, afirmou a Ibaneis que tudo estava sob controle e tranquilo, revelou o Metrópoles.

Segundo Ibaneis, houve sabotagem das forças policiais. Por meio dos advogados que o representam, Alberto Toron e Cléber Lopes, o governador afastado disse ter recebido informações incorretas sobre as ações de segurança na Esplanada dos Ministérios no último domingo.

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovaram na quarta-feira (11) a manutenção de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres e de Ibaneis.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.