"Insustentável": Ernesto Araújo deixa Itamaraty dentro de um mês, avaliam aliados

Senadores, deputados e até mesmo ministros do STF têm conversado com Bolsonaro e interlocutores sobre a necessidade de demitir Araújo, o pior chanceler da história do Brasil

247 - Integrantes do governo Jair Bolsonaro já avaliam a situação do ministro Ernesto Araújo no Itamaraty como "insustentável", segundo Bela Megale, do jornal O Globo.

Aliados dizem que Jair Bolsonaro resiste em demitir Araújo, mas que cederá em algumas semanas. A percepção do grupo é de que as críticas vindas do Congresso Nacional, principalmente após sessão do comandante do Ministério das Relações Exteriores no Senado, deram sobrevida ao pior chanceler da história do Brasil.

Além das manifestações públicas do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) também têm dito a Bolsonaro e interlocutores que é necessário demitir o ministro.

