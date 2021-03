Ernesto Araújo é trucidado por senadores, que pedem sua demissão

Sem resposta aos questionamentos dos parlamentares, o pior chanceler da história do Brasil tentou se defender dizendo, por exemplo, que as relações do Brasil com a China durante o governo Bolsonaro são "incompreendidas" edit

Conjur - O chanceler Ernesto Araújo foi duramente criticado em reunião no Senado nesta quarta-feira (24/3) ao participar da sessão de debates temáticos da casa. Foi sabatinado por alguns parlamentares sobre a atuação do Itamaraty na compra de vacinas para o enfrentamento da Covid-19.

A senadora Katia Abreu (PP-TO) demonstrou a gravidade da epidemia de Covid-19 no país e afirmou que "felizmente ou infelizmente precisamos da nossa democracia". A senadora perguntou diretamente se Araújo acredita que tem condições de continuar à frente do Itamaraty.

"Que condições diplomáticas o Itamaraty tem hoje para se desculpar por tantos percalços e ofensas contra pessoas de quem dependemos para ter vacinas?", questionou a senadora sobre as relações com a China, nosso maior parceiro comercial.

A senadora Daniela Ribeiro (PP-PB) questionou o ministro das Relações Exteriores de Bolsonaro sobre documentos assinados em recente visita diplomática a Israel. Ela mencionou o Telegrama 142 da embaixada brasileira em Telaviv ao Itamaraty. O documento obriga brasileiros a serem testados com spray sem autorização da Anvisa. "Enquanto o Brasil precisa de vacinas, o ministro vai a Israel em busca de um spray que não é testado, nem comprovado", pontuou.

Em breve manifestação, o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) pediu a demissão do ministro. Ao responder as perguntas, Araújo criticou a retórica dos senadores e afirmou que as relações com a China são "incompreendidas".

Kátia Abreu, por exemplo, cobrou esforço do Itamaraty para estreitar as relações diplomáticas com a potência asiática e lembrou que somente cinco embaixadores no mundo possui status de ministros e que o do Brasil [Yang Wanming] é um deles. Araújo, contudo, criticou o diplomata chinês.

Glauber faz 3 perguntas a Ernesto Araujo, ministro de relações exteriores de Bolsonaro. Vejam quais foram os questionamentos e as respectivas respostas, ou a ausência delas...#EquipeDeComunicaçãoGlauber pic.twitter.com/2fO4MlHKlP — Glauber Braga (@Glauber_Braga) March 24, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.