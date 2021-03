Integrante da equipe de Bolsonaro morre de Covid-19

Funcionário militar atuava no gabinete pessoal de Bolsonaro e morreu no último dia 4. O nome não foi divulgado edit

Raphael Veleda, Metrópoles - Um ajudante de ordens da Presidência da República, que trabalha na equipe de apoio mais próxima do presidente Jair Bolsonaro, morreu na primeira semana de março, após lutar contra a Covid-19. A Secretaria-Geral da Presidência da República confirmou o óbito pela doença, mas disse que não informaria o nome da vítima.

O site O Antagonista apurou que trata-se do 2º sargento do Exército Silvio Kammers, e publicou reportagem nesta terça (16/3) sobre o tema. A informação foi confirmada ao Metrópoles por fontes no Planalto que pediram para não ser identificadas.

O pedido de anonimato é fruto do medo de represálias devido ao comportamento de Bolsonaro em relação à pandemia.

