Investigado como mentor do golpe, Bolsonaro já se prepara para depor na CPI do 8 de janeiro

Apoie o 247

ICL

247 - Temendo ser convocado para depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre os atentados terroristas do dia 8 de janeiro, que será instalada pelo Congresso nos próximos dias, Jair Bolsoanro (PL) já começou a se preparar para ser interrogado pelos deputados e senadores, diz a jornalista Juliana Dal Piva, no UOL. Ainda segundo a reportagem, Bolsonaro planeja até mesmo “usar o depoimento politicamente”.

Uma das estratégias que deverá ser adotada pela oposição na CPMI é tentar inverter os fatos e consolidar a narrativa de que os atentados do 8 de janeiro - quando bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília - contaram com uma suposta conivência de integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

>>> Bolsonaro recua de postagem contra urnas ao depor na PF. Com medo, diz que post foi 'sem querer'

“Por isso, Bolsonaro precisa se preparar para ser alvo, já que também está envolvido na própria investigação do caso na PF”, ressalta a reportagem.

Já a base governista se prepara para apresentar na CPI a linha de investigação da Polícia Federal, que inclui a “minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do DF Anderson Torres, além de outras provas que apontam para Bolsonaro e seus aliados como os responsáveis por estimular o ataque aos prédios da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro”.

>>> Planalto monta estratégia com time dos 'bons de briga' e dos 'técnicos' para CPMI do 8 de janeiro

Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira (26) no âmbito do inquérito que investiga os autores intelectuais dos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.

O ex-mandatário foi incluído no inquérito após compartilhar um vídeo em que sugeriu, sem provas, que a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi fraudada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro é suspeito de instigar os atos terroristas de janeiro e também deverá prestar explicações sobre sua possível participação na produção da minuta do golpe.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.