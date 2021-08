Isolado e sem máscara, Bolsonaro recebe tanques sem chefes de outros poderes

247 - Jair Bolsonaro acompanhou ao lado dos chefes militares o desfile de tanques pelo Palácio do Planalto, em Brasília (DF).Nem Bolsonaro nem os comandantes militares usavam máscara durante a passagem de tanques. O Brasil já ultrapassou mais de 564 mil mortes devido à pandemia.

No trajeto, o comboio de tanques passou em frente ao Palácio do Planalto, que fica na Praça dos Três Poderes, junto com o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, de acordo com relatos do portal Uol.

Chefes de outros poderes não compareceram ao desfile. Estavam ao lado de Bolsonaro, na porta do Palácio, o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e os chefes militares do Exército (Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira), da Aeronáutica (Carlos de Almeida Baptista Júnior) e da Marinha (Almir Garnier Santos).

Bolsonaro convidou para o desfile o presidente do STF, ministro Luiz Fux, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Também foram convidados os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), do Tribunal de Contas da União (TCU), ministra Ana Arraes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministra Maria Cristina Peduzzi.

