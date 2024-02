Kajuru detona Malafaia no Senado: “homem do Diabo”

Apoie o 247

247 - O senador Jorge Kajuru (PSB) usou uma sessão do Senado para detonar o empresário da fé Silas Malafaia, classificando o homem como “imbecil” e “homem do Diabo”.

“Triste saber, como um homem apaixonado por Jesus Cristo que sou, é saber que um imbecil, que um canalha da igreja, que não é um homem de Deus, é um homem do Diabo, levou 100 mil pessoas a São Paulo. Para que isso? deixe o povo verdadeiro se manifestar”, disse.

🚨VEJA:



Senador Kajuru ESCULACHA o malacraia e o chama de "homem do diabo".



O parlamentar ainda DESMASCARA a narrativa bolsonarista de que Bolsonaro ainda tem muitos apoiadores, e revela que mais de 6 mil funcionários foram pagos para participar da manifestação carnagado.… pic.twitter.com/c4HRbKJNnr — Ronny Teles 🇧🇷 (@TelesCombate) February 28, 2024

