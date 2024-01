Lewandowski aceita convite de Lula e será o novo ministro da Justiça

O ex-ministro do STF teve um encontro com Flávio Dino e com o presidente da República edit

247 - O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e será o novo ministro da Justiça. A informação, não divulgada publicamente, foi confirmada pelo blog da Julia Duailibi.

O ex-magistrado da Corte teve um encontro na noite desta quarta-feira (10) com o chefe de Estado e com o ministro Flávio Dino, atual titular da Justiça.

O ex-ministro do STF se aposentou da Corte em abril de 2023, após completar 75 anos. Ele vai substituir Flávio Dino, que irá assumir uma cadeira no Supremo em fevereiro.

A agenda da Presidência da República apontou que Lula se reunirá com Flávio Dino e Lewandowski novamente na quinta-feira (11), a partir das 11h, e deve oficializar o ex-juiz do Supremo como o novo ministro no governo.

