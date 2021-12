Lewandowski estende até 5 de janeiro prazo para AGU se manifestar sobre vacinação de crianças

Ministro é relator de ação no Supremo Tribunal Federal que exige a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 edit

Metrópoles - O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), acatou nesta segunda-feira (20/12) pedido do governo e ampliou o prazo para que as autoridades federais se manifestem sobre ação que pede a disponibilização de vacinas contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos.

Na última sexta (17/12), Lewandowski havia determinado a manifestação em 48 horas. Entretanto, a Advocacia Geral da União (AGU) pediu mais prazo alegando que resposta dependeria de uma consulta pública a ser realizada entre a próxima quinta (23/12) e o dia 2 de janeiro.

