Liderada por Alckmin, equipe de transição do governo Lula se reúne no Congresso com relator do Orçamento

247 - Liderada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), a equipe de transição do governo Lula (PT) está reunida na manhã desta quinta-feira (3) com o senador Marcelo Castro (MDB-PI), relator-geral do Orçamento.

Também participam da reunião a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o ex-ministro Aloizio Mercadante, o senador eleito Wellington Dias, entre outros.

O governo Lula busca espaço no Orçamento para manter o Bolsa Família (hoje Auxílio Brasil) em R$ 600 e aumentar salário mínimo acima da inflação. As duas despesas, somadas, superaram R$ 55 bilhões.

"O objetivo é garantir a continuidade para o Auxílio Brasil. Os R$ 600 seguem em condição de pagamento a partir de 1º de janeiro, não haverá descontinuidade. O que precisa? Uma PEC (proposta de emenda à Constituição)? Necessidade de constar do Orçamento (de 2023)? É isso que vamos garantir", disse Wellington Dias à GloboNews.

