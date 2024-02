Lindbergh denuncia tentativa da extrema direita de tumultuar sessão em homenagem ao MST

Sessão solene visa reconhecer a importância do MST para a luta social no Brasil e mostrar a sua relevância para a produção de alimentos no país edit

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) usou as redes sociais para afirmar que parlamentares ligados à extrema direita tentaram tumultuar a sessão solene que homenageia os 40 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), nesta quarta-feira (28), na Câmara dos Deputados.

“URGENTE. Extrema Direita tenta tumultuar sessão solene em homenagem aos 40 anos do MST e base do movimento reage: “racistas, fascistas, não passarão!”, em resposta ao deputado Ricardo Salles, réu por exploração ilegal de madeira na Amazônia!”, postou Lindbergh.

A sessão foi convocada pelos Deputados Federais Valmir Assunção (PT-BA), João Daniel (PT-SE), Dionilso Marcon (PT-RS) e Luiza Erundina (Psol-SP). A atividade visa reconhecer a importância do movimento para a luta social no Brasil, destacando a sua relevância para a produção de alimentos no Brasil.

