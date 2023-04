Lira anuncia criação de CPIs do MST, da Americanas e da fraude em jogos de futebol

Presidente da Câmara assegurou que as investigações não prejudicarão o andamento da pauta da Casa: "o plenário vai funcionar com tranquilidade a partir desta semana" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Nesta semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciará a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as atividades do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), incluindo ações realizadas em terras da Embrapa, fazendas e sedes do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).

Além disso, Lira também informou que serão lidos requerimentos para as CPIs das Americanas e da manipulação de resultados em jogos de futebol no Brasil. "Devo ler esta semana: MST, Americanas e manipulação dos jogos", afirmou à imprensa, relata a Folha de S. Paulo.

Ele assegurou que essas investigações, bem como a CPI mista que irá apurar os atos golpistas de 8 de janeiro, não prejudicarão o andamento da pauta na Câmara dos Deputados. "O que nós vamos prezar é pela continuidade da pauta. Algumas CPIs podem ser instaladas na Câmara também, temos uma fila de quatro, mas elas funcionarão no terreno e ambiente próprio delas. O plenário tem que voltar a funcionar e vai funcionar com tranquilidade a partir desta semana".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.