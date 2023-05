Lira diz à Globo que pode retirar PL 2630 da pauta: "só vai à votação se for para vencer"

Apoie o 247

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o PL 2630 (Projeto de Lei das Fake News) vai ser votado nesta terça-feira (2) somente se houver uma quantidade de votos suficiente para garantir a aprovação da proposta. "Um projeto polêmico. Se não tiver (votos suficientes), o meu intuito é que não vote hoje", disse o parlamentar à Globo.

A proposta cria a chamada Lei Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O projeto cria obrigações a serem seguidas por redes sociais, aplicativos de mensagens e ferramentas de busca na sinalização e retirada de contas e conteúdos considerados criminosos. No entanto, o artigo 32, que trata da remuneração por conteúdo jornalístico, vem atraindo polêmicas. Comunicadores da esquerda alegam que seus canais seriam prejudicados, enquanto grandes emissoras, como a Globo, seriam beneficiadas.

No final de abril, esses comunicadores, com grande presença no YouTube, lançaram vídeos para criticar o PL 2630, relatado pelo deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), e destacaram que a proposta favorece a emissora que alimentou o golpe de 2016 e a prisão do presidente Lula.

Arthur Lira diz que PL das Fakes News é polêmico e, se não tiver os votos necessários, não tem votação nesta terça (2). Para presidente da Câmara, a derrota pode enterrar a discussão.



Arthur Lira diz que PL das Fakes News é polêmico e, se não tiver os votos necessários, não tem votação nesta terça (2). Para presidente da Câmara, a derrota pode enterrar a discussão.

